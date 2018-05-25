Владикавказ, 25 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Сильные ливни с градом обрушились 24 мая на Северную Осетию. В селениях Батако, Заманкуле, Брут, Цалык Правобережного района выпал град размером с грецкий орех, а местами даже с куриное яйцо. В селении Цалык подтопленными оказались 47 домов и 250 приусадебных участков. В региональном управлении МЧС сообщили о введении в селе режима чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями жилых строений.

rohrspatz Град

В села, пострадавшие от ливня и града, вместе со специалистами МЧС из аэромобильной группы выехал глава управления МЧС России по Северной Осетии —Алании Александр Хоружий. Всю ночь велись работы по устранению последствий стихии, откачивалась вода из домовладений. К утру работы были завершены.

В настоящее время ведутся подворовые обходы, устанавливаются размеры ущерба, оказывается адресная помощь населению. Организован подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости.

«Силы и средства МЧС сосредоточены на оказании помощи пострадавшему населению. На месте работают 168 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 148 человек и 23 единицы техники», — сообщили в спасательном ведомстве.

Читайте также: В Северной Осетии подтоплено 39 домов в селе Цалык: введен режим ЧС

По прогнозам МЧС, на ближайшие дни, вплоть до 26 мая, возможность ливневых дождей с градом и сильным ветром в Северной Осетии сохранится. Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в селении Цалык уже вводился несколькими днями ранее. После сильного ливня 20 мая оказались подтопленными 39 домовладений. В зоне подтопления оказались 112 человек — 100 взрослых и 12 детей.