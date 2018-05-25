Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Муниципалитеты в регионах России нуждаются в большей свободе управления. Главы регионов должны переосмыслить позиции в этом направлении. Об этом сегодня, 25 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

По его словам, в регионах отмечают, что в Москве государственное управление происходит «на медленном уровне». Должна быть консервативность и предсказуемость, если быстро двигаться по регулированию всех процессов, то мы просто остановимся. Это непросто (осуществлять) при всяком регулировании, считает градоначальник.

«Но, с другой стороны, созданы колоссальные барьеры для муниципалитетов. Надо это переосмыслить и дать больше управления муниципалитетам на более низких уровнях», — отметил Собянин и пожелал членам региональным властям соизмерять уровень своей активности и своих возможностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24−26 мая в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018). На форум съехались 15 тыс. участников из 100 стран мира. Тема ПМЭФ-2018 — «Создание экономики доверия».

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