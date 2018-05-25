Ярославль, 25 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Представительница активной общественности Ярославля, градозащитница Елена Богданова все-таки включена в состав экспертной группы по мониторингу экологической ситуации на полигоне «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Страница в Facebook Елены Богдановой Елена Богданова

Напомним, Елена Богданова сама проживает в Дзержинском районе Ярославля, в непосредственной близости от которого и расположен полигон. Она очень активно занимается изучением его безопасности, неоднократно по собственной инициативе выезжала на территорию, производила фото‑ и видеосъемку, отбирала пробы для анализа воды из реки Норы, которая протекает рядом со «Скоково» и впадает в Волгу.

Как активный и неравнодушный человек, Елена Богданова даже побывала на приеме у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Она озвучила существующие опасения жителей по поводу ситуации с мусорным полигоном.

После этого разговора глава региона принял решение включить Елену Богданову в состав экспертной группы, в которую вошли представители научного сообщества, Общественной палаты Ярославской области, депутаты муниципалитета и облдумы, сотрудники департамента по охране окружающей среды и природопользования.

Экспертная группа уже провела несколько заседаний, неоднократно выезжала на полигон «Скоково». Елена Богданова тоже выражала намерение участвовать в этой работе, в том числе и для того, чтобы из первых рук доносить до жителей новости о ситуации на полигоне. Однако с этим возникли проблемы, так как она в состав экспертов не входила. Теперь это исправлено, и градозащитница может на полных правах участвовать в заседаниях группы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне экспертное сообщество сформулировало свои рекомендации по «Скоково». Прежде всего, это решение вопроса утилизации ядовитого фильтрата, создание на территории полигона новой площадки для захоронения твердых коммунальных отходов, отвечающей современным требованиям экологической безопасности, строительство мусороперерабатывающего завода и ряд других.

Экспертная группа продолжит свою работу, теперь с включенной в ее состав Еленой Богдановой.