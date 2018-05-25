Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы региона, из города на Неве власти рассчитывают вернуться с соглашениями на сумму 12 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Донская делегация участвует в ПМЭФ-2018

«Мы говорили о ходе реализации проекта по ветроэнергетике, о реконструкции Центральной городской больницы Ростова-на-Дону. Проект очень важный, востребованный. И наша задача — подготовиться к его реализации. Обсуждали вопрос создания производства по переработке твердых бытовых отходов, компания «Вис» предлагала рассмотреть их проект. Они также предложили свое участие в концессии по дорожному строительству. С компанией «Роснано» мы обсуждали реализацию в Ростовской области образовательных программ по подготовке инженерных кадров. Среди обсуждаемых вопросов я бы отметил вопросы жилищного строительства, есть интерес строить жилье, разного уровня, причем низко‑ и среднеэтажное», — сообщил по итогам первого дня работы форума донской губернатор.

С бизнесменами из Германии донские делегаты обсудили строительство завода в микрорайоне Суворовский. Группа WILO SE может создать в Ростове-на-Дону предприятие по производству помп, насосов и вспомогательного оборудования. Известно, что штаб-квартира производителя располагается в Дортмунде, а единственный филиал в России — в подмосковном Ногинске.

Что касается достигнутых договоренностей, то уже скреплено подписями соглашение о строительстве логистического комплекса рядом с новым аэропортом «Платов» — в станице Грушевской Аксайского района. Этим договором Ростовская область открыла сессию подписания соглашений на ПМЭФ-2018. Возведением займется французская семейная группа компаний «ФМ Ложистик». В России компания работает с 1994 года. Объём инвестиций по проекту в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей.

Ещё одно соглашения на 6 млрд рублей касается строительства малоэтажного жилого посёлка в Аксайском районе. Документ подписан с компанией «Мегастрой». Предполагаемая площадь застройки — 199 тыс. кв. метров. Компания уже оформила права собственности на земельный участок площадью 43,6 гектара.