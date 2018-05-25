Москва, 25 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Для запусков спутников связи британской компании OneWeb изготовлены шесть ракет-носителей «Союз-2». Об этом 24 мая сообщается на сайте Роскосмоса.

Mil.ru Старт ракеты Союз 2

Ракеты изготовил Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в рамках исполнения контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb. Запуски пройдут с космодромов Байконур и Куру во Французской Гвиане.

Напомним, в 2015 году Роскосмос подписал с OneWeb контракт на запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками компании, которые должны обеспечить доступ в интернет для пользователей по всему миру. Запуски должны пройти с 2017 по 2019 год.