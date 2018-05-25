Киев, 25 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. С атакой агрессивных собак сравнил нападение хулиганов в Киеве болельщик британского клуба «Ливерпуль». Мужчина рассказал об инциденте изданию Mirror.

freegr Злая собака

Джейсон Фрост из Нанитона приехал в Киев из Стамбула 24 мая. Вечером 50-летний мужчина отправился в ресторан, чтобы посмотреть футбольный матч.

«Мы обсуждали свои дела. Я приехал сюда не за тем, чтобы драться, я просто хотел посмотреть футбол», — сказал Фрост.

Болельщики находились в ресторане около четырех часов, затем произошло нападение. Неизвестные в масках вели себя, «будто стая собак».

Другого болельщика, имя которого не указано, задержала полиция — британец пытался покинуть ресторан. Мужчину повалили на пол и сковали наручниками. Позже он рассказал, что просто ужинал с другими любителями футбола, нападавшие же буквально штурмовали зал, бросались столами и стульями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая группа из 20 хулиганов напала на британских болельщиков в одном из ресторанов Киева. Иностранцев избили, некоторые получили серьезные травмы. Два хулигана и по меньшей мере один болельщик были арестованы.