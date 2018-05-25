Москва, 25 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Вопрос удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах Google и Apple обсуждается между юристами компаний и представителями Роскомнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью агентству «Интерфакс».

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"Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет, — сказал Жаров. — Мы переписываемся (с юристами компаний). Они придерживаются одной позиции, мы — другой…»

Глава Роскомнадзора выразил уверенность, что юридический диалог «даст результат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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