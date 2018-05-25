Сочи, Краснодарский край, 25 мая, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Крупный застройщик краснодарского Сочи задержан сотрудниками Управления ФСБ по краю 24 мая. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, Юрий Оганян был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении другого застройщика, Вартана Татуляна по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество

Оганян подозревается в совершении двойных продаж квартир в ЖК «Плаза».

В общей сложности, отметили в прокуратуре, только в апреле на Кубани было возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов с участием граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе задержанных, например, два вице-мэра Сочи, директор департамента имущественных отношений, главный архитектор Краснодара. В апреле Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья в регионе. По данным ведомства, только 17−18 апреля было проведено 97 обысков, 15 человек задержано.

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Аресты и задержания на Кубани: только начало?