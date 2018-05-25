Ленинградская область, 25 мая, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, какие меры областных властей позволили региону подняться на 8 пунктов в Национальном рейтинге регионов по качеству инвестиционного климата, результаты которого были оглашены на ПМЭФ-2018 сегодня, 25 мая.

Lenobl.ru Александр Дрозденко на ПМЭФ-2018

Ленобласть заняла 12-е место по итогам интегрального рейтинга субъектов РФ в 2018 году, тогда как в 2017 году была лишь на 20-м месте. Нынешний результат — лучший для региона за всю историю составления рейтинга АСИ.

«Мы действительно приложили огромные усилия для улучшения бизнес-климата, Первыми из субъектов РФ мы перешли на электронный документооборот с федеральными органами исполнительной власти, в частности с Федеральной налоговой службой. Это позволило сократить сроки оформления документации для предпринимателей в разы. Успешно реализована программа создания специализированных МФЦ для бизнеса. «Единые окна» по всей области принимают и обрабатывают в кратчайшие сроки самые сложные вопросы, действует система сопровождения предпринимателей по различным бизнес-ситуациям», — рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор поблагодарил представителей предпринимательских кругов за высокую оценку деятельности администрации Ленинградской области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2014 года. При его составлении учитывается 45 индикаторов. Рейтинг составляется на основе опроса более 400 тыс. экспертов и респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тюменская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2018 года, второе место заняла Москва, третье — Татария. Санкт Петербург — на 4-й строчке рейтинга, поднявшись за год на 13 пунктов.