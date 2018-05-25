Кемерово, 25 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне». В отношении него и второго сотрудника ведомства возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и растрате, сообщила 25 мая пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

По предварительной версии, Мамонтов вместе с начальником отдела надзора областного управления МЧС Григорием Терентьевым«не провели в период 2017—2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

При этом сотрудники ведомства знали о необходимости проведения проверки в установленный срок — до 18 марта 2018 года.

Следователи также подозревают Мамонтова в крупном хищении имущества на сумму более 1,8 млн рублей путем растраты в пользу третьих лиц. В настоящее время Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд для избрании им меры пресечения.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, через неделю после того, как истек срок проверки на предмет пожарной безопасности. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети.