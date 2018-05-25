Власти Москвы готовят правила «дачного» голосования на выборах мэра
Москва, 25 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В администрации Москвы начала работу группа по разработке правил создания участков на выборах столичного мэра за пределами города, сообщает 25 мая «Коммерсантъ».
По данным издания, столичные чиновники уже съездили в несколько подмосковных районов, где встретились с председателями садовых товариществ. После этого рабочая группа формирует предложения о том, где можно было бы создать участки. Всего в Подмосковье около 11,1 тыс. товариществ, 17% дачников — жители столицы.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия РФ одобрила инициативу мэра Москвы Сергея Собянина по возможному созданию избирательных участков за пределами города. Выборы пройдут в сентябре 2018 года.
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