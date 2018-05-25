Москва, 25 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В администрации Москвы начала работу группа по разработке правил создания участков на выборах столичного мэра за пределами города, сообщает 25 мая «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

По данным издания, столичные чиновники уже съездили в несколько подмосковных районов, где встретились с председателями садовых товариществ. После этого рабочая группа формирует предложения о том, где можно было бы создать участки. Всего в Подмосковье около 11,1 тыс. товариществ, 17% дачников — жители столицы.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия РФ одобрила инициативу мэра Москвы Сергея Собянина по возможному созданию избирательных участков за пределами города. Выборы пройдут в сентябре 2018 года.

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