Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Начиная с 2019 года правительство России планирует завершить «нефтегазовый манёвр» и снизить экспортные пошлины в данной сфере. Об этом заявил 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для (предприятий сферы) нефтепереработки», — сказал он в ходе делового завтра Сбербанка.

По словам министра, кабинет министров уже принял решение о снижении акцизов на нефтепродукты с 1 июля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Антон Силуанов заявил, что в результате снижения акцизов на бензин из федерального бюджета «выпадет» около 140 млрд рублей вместе с НДС. Он подчеркнул, что регионы также понесут потери из-за существующей системы распределения акцизов, поэтому Министерство финансов РФ намерено предложить поменять пропорции зачисления акцизов между Федерацией и субъектами.

Читайте также: Минфин: Бюджет недополучит 140 млрд рублей из-за снижения акцизов на бензин