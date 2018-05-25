Москва, 25 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Открытие движения автомобилей по Крымскому мосту стало резонансным событием в России. 97% граждан знают об этом важном событии, 92% опрошенных восприняли новость положительно. Проехать по Крымскому мосту в ближайший год хотят 23% респондентов. Такие данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Крымский мост

73% граждан РФ считают открытие Крымского моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом, важным событием в масштабах страны. 23% опрошенных придерживаются противоположного мнения и считают, что открытие моста затрагивает только жителей юга России. В целом значимость события признали 96% опрошенных.

Крымчане об открытии моста: «Мы ждали этого четыре года»

Опрос проведен 20−21 мая 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту открылось 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

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