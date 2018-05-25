Калуга, 25 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В Калужской области начали подготовку к отопительному сезону 2018 — 2019 годов. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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По данным ведомства, до начала предстоящего отопительного периода необходимо подготовить 18 614,99 тыс. кв. м жилищного фонда, 563 котельных, 2 983,95 км водопроводных сетей, 1 333,33 км канализационных сетей и 12 190,39 км электрических сетей. Потребность муниципальных образований области в твёрдом топливе на отопительный период 2018 — 2019 годов составляет 2 028,50 тонн. Для сравнения, на отопительный период 2017 — 2018 годов — требовалось 2 291,1 тонн.

Сейчас тему подготовки к следующему отопительному сезону обсуждают на совещаниях органов власти муниципалитетов. В мероприятиях принимают участие руководители профильных министерств, главы администраций и руководители подразделений муниципальных образований. Основные вопросы — это погашения задолженности за потребленные энергоресурсы и выполнение обязательств по подготовке потребителей к приёму газа в рамках исполнения плана-графика синхронизации и другие вопросы.

В ходе одного из зональных совещаний, участники осмотрели объекты жилищно-коммунального хозяйства города Медыни, а также территории, благоустроенные в рамках программы формирование комфортной городской среды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, системное инвестирование в коммунальную инфраструктуру — главная задача при подготовке к отопительному сезону 2018−2019 годов.

В настоящее время в Калужской области уже заключено 20 концессионных соглашений с общим объёмом инвестиций в 1,3 млрд рублей, из которых инвесторами уже вложено 430 млн рублей. По 20 концессионным соглашениям частным инвесторам было передано 133 объекта областной и муниципальной собственности в пользование, что сократило расходы регионального и местных бюджетов по содержанию объектов, ремонту и реконструкции объектов, а также расходы по содержанию обслуживающего персонала.