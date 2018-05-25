Симферополь, 25 мая, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В земельных отношениях на территории крымского полуострова царит произвол и беспредел, и федеральному центру следует не штатно бороться с коррупцией, а институционализировать процесс очищения власти сверху донизу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский политолог, председатель КРО «Таврический союз» Анатолий Филатов, комментируя скандальную историю с задержанием бывшего мэра крымского курортного города Андреем Ростенко.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

«К величайшему сожалению, у многих крымских чиновников есть солидное прикрытие в Москве, которое их курирует и обеспечивает нахождение у власти все эти годы, после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Видимо с каким-то резоном для себя. Потому федеральному центру следует не штатно бороться с коррупцией, что в целом неплохо, но явно недостаточно, а институционализировать процесс очищения власти сверху донизу методами и принципами новой опричнины, естественно, не копируя историческую опричнину, гвардейщину Петра Великого или комиссарщину большевиков», — отметил Анатолий Филатов.

При этом политолог выразил сомнение в том, что для главы Крыма Сергея Аксёнова в ближайшее время наступят какие-либо серьёзные последствия, соответственно, вряд ли что будет угрожать его ближнему кругу.

«К тому же, у него есть возможность заявить, что он своих не бросает, невзирая на их прегрешения, если не сказать преступления, а это должно быть оценено кем надо и где надо. Ну и вообще, как-то, впоследствии, согласиться со следствием. Как известно, подобное уже происходило с Аксёновым в его отношении к бывшему министру промполитики РК Андрею Скрыннику, когда он прошёл путь от рьяной защиты Скрынника и угроз в адрес правоохранительных органов до признания последнего главарём «мелких мошенников», — добавил председатель КРО «Таврический союз».

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего мэра Ялты, советника главы Крыма Андрея Ростенко арестовали в Москве 22 мая по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава РК Сергей Аксёнов тогда же заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено против него в том числе. Помимо этого, он не исключил вероятности того, что претензии к Ростенко связаны с «некими обидами представителей правоохранительных органов» на республиканскую власть.