В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство новой телебашни
Екатеринбург, 25 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал приём заявок от организаций, желающих построить новую телебашню. Она должна появиться на проспекте Космонавтов, 99, то есть на окраине города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Информация о конкурсе была размещена на сайте государственных закупок 24 мая. Заказчиком является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Заявки принимают до 14 июня. А 18 июня планируется рассмотреть заявки.
Телебашня должна быть построена не позднее 21 декабря 2020 года, говорится в конкурсной документации. А начальная (максимальная) цена договора определена в размере 494 243 220,35 рублей. Это с учётом 18% НДС.
О планах построить в Екатеринбурге телебашню ИА REGNUM ранее рассказывало. Проект уже одобрен Главгосэкспертизой. Высота объекта составил 236 метров.
При этом отметим, что 24 марта в центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню. К 1991 году было построено 220 метров этого объекта. В связи с этим некоторых наблюдателей на фоне сноса удивило решение строить другой такой же объект.
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