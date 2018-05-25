Екатеринбург, 25 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал приём заявок от организаций, желающих построить новую телебашню. Она должна появиться на проспекте Космонавтов, 99, то есть на окраине города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

Информация о конкурсе была размещена на сайте государственных закупок 24 мая. Заказчиком является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Заявки принимают до 14 июня. А 18 июня планируется рассмотреть заявки.

Телебашня должна быть построена не позднее 21 декабря 2020 года, говорится в конкурсной документации. А начальная (максимальная) цена договора определена в размере 494 243 220,35 рублей. Это с учётом 18% НДС.

О планах построить в Екатеринбурге телебашню ИА REGNUM ранее рассказывало. Проект уже одобрен Главгосэкспертизой. Высота объекта составил 236 метров.

При этом отметим, что 24 марта в центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню. К 1991 году было построено 220 метров этого объекта. В связи с этим некоторых наблюдателей на фоне сноса удивило решение строить другой такой же объект.

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