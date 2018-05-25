Ярославль, 25 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не изъявило желания выполнить просьбу общественников о проведении ультразвукового обследование прочности бетона строящегося моста через Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты проекта «Дороги Ярославля».

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Фото с места работ

Напомним, 21 мая правительство Ярославской области по их просьбе организовало выезд на место строительства нового моста через Которосль, так как качество ведущихся работ вызвало у общественников серьезные опасения. На месте при осмотре опор моста они подтвердились и даже усилились.

В частности, вопросы возникли к качеству заливки основной опоры моста №2. На видео, которые выложили активисты, видно, что опора не провибрирована — то есть, когда в нее заливали бетон, забыли включить глубинный вибратор, либо же он работал некачественно. В теле опоры видны раковины и пустоты. Кроме того, по мнению общественников, были нарушены технологии заливки, по всему периметру есть щель между опорой и ростверком, или ее основанием.

Активисты считают — все это, конечно, можно отремонтировать, но в воде ремонтные смеси развалятся, и арматура внутри опоры будет ржаветь. Именно поэтому активные участники общественной группы после осмотра моста попросили правительство провести независимое ультразвуковое исследование данной опоры на предмет ее качества, так как речь идет о безопасности людей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты группы, после этого всякое общение по данной теме с представителями правительства завершилось, никакой реакции на просьбу о независимой проверке не последовало.