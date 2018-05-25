Мост через Которосль в Ярославле: независимой экспертизы не будет?
Ярославль, 25 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не изъявило желания выполнить просьбу общественников о проведении ультразвукового обследование прочности бетона строящегося моста через Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты проекта «Дороги Ярославля».
Напомним, 21 мая правительство Ярославской области по их просьбе организовало выезд на место строительства нового моста через Которосль, так как качество ведущихся работ вызвало у общественников серьезные опасения. На месте при осмотре опор моста они подтвердились и даже усилились.
В частности, вопросы возникли к качеству заливки основной опоры моста №2. На видео, которые выложили активисты, видно, что опора не провибрирована — то есть, когда в нее заливали бетон, забыли включить глубинный вибратор, либо же он работал некачественно. В теле опоры видны раковины и пустоты. Кроме того, по мнению общественников, были нарушены технологии заливки, по всему периметру есть щель между опорой и ростверком, или ее основанием.
Активисты считают — все это, конечно, можно отремонтировать, но в воде ремонтные смеси развалятся, и арматура внутри опоры будет ржаветь. Именно поэтому активные участники общественной группы после осмотра моста попросили правительство провести независимое ультразвуковое исследование данной опоры на предмет ее качества, так как речь идет о безопасности людей.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты группы, после этого всякое общение по данной теме с представителями правительства завершилось, никакой реакции на просьбу о независимой проверке не последовало.