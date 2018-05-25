Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники рассматривают вероятность смягчения условий сделки по сокращению нефтедобычи, однако решение еще не принято, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, Эр-Рияд и Москва планируют провести как минимум две встречи до переговоров в июне в Австрии, при этом не входящие в организацию страны (ОПЕК+) нацелены на баланс нефтяного рынка, а не на избыточную коррекцию. Кроме того, Саудовская Аравия и Россия разделяют общее мнение относительно беспокойства стран — потребителей сырья по поводу возможных перебоев в поставках.

Напомним, соглашение ОПЕК+ было заключено между членами ОПЕК в конце 2016 года и предполагало сокращение объёмов добычи нефти в течение первого полугодия 2017 года примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Почти сразу же к этим договоренностям присоединились 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией. Их доля сокращений — около 600 тыс. баррелей в сутки. Сделка дважды продлевалась, в последний раз — до конца 2018 года.

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