Вашингтон, 25 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Нарастить военные ресурсы США для сдерживания России и с этой целью перераспределить бюджет предложил командующий вооруженными силами США в Европе Кёртис Скапаротти, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия угрожает существованию США

По мнению Скапаротти, увеличить военную мощь США необходимо из-за модернизации российской армии. Если этого не сделать, Вашингтон может лишиться военного превосходства над Москвой.

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Командующий уточнил, что в определенных зонах требуется разместить больше самолетов, предназначенных для ведения разведки и наблюдения. Это позволит лучше понимать действия Москвы.

Воплотить предложение в жизнь можно за счет средств, выделенных на борьбу с терроризмом, пояснил Скапаротти. Он добавил, что уже обсудил с высокопоставленными военными необходимость согласованности усилий по борьбе с терроризмом и высвобождения ресурсов, которые могут пойти на сдерживание РФ и КНР.

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