Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Принятый Госдумой РФ закон о контрсанкциях против США и их союзников является абсолютно оправданным, сообщил 25 мая журналистам председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, закон не несет вреда бизнесу, поскольку перед его принятием основные положения были проанализированы бизнес-сообществом. Встречные пожелания рекомендации были направлены в Думу и в администрацию президента.

«Закон абсолютно оправданный», — заключил Костин.

Напомним, принятый 22 мая закон позволит президенту и правительству России принимать меры воздействия или противодействия в отношении недружественных стран, которые прибегают к ограничениям в отношении России.

Читайте также: Госдума приняла закон о контрсанкциях