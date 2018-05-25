Бари, Италия, 25 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возможно, увидятся в Бари, где 7 июля состоится экуменическая встреча с размышлениями и молитвами о драматической ситуации ближневосточных христиан, передает итальянский католический портал AsiaNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

На днях надежду на скорую встречу папы и патриарха в интервью РИА Новости выразил апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре. По словам монсеньора, он надеется, что это произойдет «в ближайшее время, мы желаем, чтобы она состоялась как можно скорее, мы работаем над этим». С обеих сторон есть большое желание встретиться, «продолжить идти по пути братства, но этот путь требует зрелости всех, а зрелость требует времени».