Симферополь, 25 мая, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Принятие судом обеспечительных мер в отношении торгового центра «Куб» не повлияет на работу по демонтажу соседних торговых павильонов в Симферополе — снос объектов продолжится. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Константин Коровин. На берегу моря. 1910

«Работы по демонтажу строений, расположенных на площади Куйбышева, владельцы которых приняли решение о добровольном сносе, продолжатся», — утверждают в администрации крымской столицы, отметив, что до окончательного решения суда никаких действий в отношении ТЦ не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд РК приостановил действие постановления администрации Симферополя о принудительном сносе торгового центра, который крымские власти пытаются убрать с 2015 года. Глава РК Сергей Аксёнов неоднократно назвал незаконное здание «позорищем», на месте которого должна появиться зелёная зона.