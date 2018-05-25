Вашингтон, 25 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посмертно помиловал легендарного боксера Джека Джонсона, осужденного за связь с белой женщиной, сообщает 25 мая Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Чернокожий боксер Джонсон был арестован в 1912 году за отношения с белой женщиной, ставшей в последствии его супругой. Данный факт является яркой демонстрацией проявления расизма в Соединенных Штатах первой половины XX века.

Напомним, Джек Джонсон стал первым чернокожим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он был арестован по так называемому закону Манна, который был призван оградить женщин от связей, считающихся аморальными, однако на практике он сильно ограничивал их свободу.