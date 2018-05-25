Ангарск, Иркутская область, 25 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Иркутской области, где работает одно из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих предприятий (АО «Ангарская нефтехимическая компания») тоже начался топливный ажиотаж, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Средняя цена за литр бензина в областном центре, по данным Росстата, уже превысила 41 рубль за литр, подорожав за неделю сразу на 25 копеек. Негодование неоднократным за последние недели повышением цены топлива выражают автовладельцы Братска. За литр бензина марки Аи-92 там там превысила 41 рубль, Аи 95 стоит более 43 рублей, Аи-98 — 45,90, а литр дизельного топлива обойдётся в 45,5 рублей.

«Скоро бензовозы будут как инкассаторские автомобили — бронированные и вооруженные до зубов, так как стоимость его содержимого будет ого-го как высока», — иронизируют автомобилисты.

Беспокойство возникшим социальным напряжением в обращении на имя властей области и антимонопольщиков высказал и мэр Братска Сергей Серебренников:

«За последние несколько месяцев произошло неоднократное увеличение цен на автозаправочных станциях. В условиях роста цен на нефть на мировых рынках, такая динамика цен вызывает справедливое недовольство среди населения».

Он также обратил внимание на рост стоимости дизельного топлива, что негативно влияет на работу муниципального общественного транспорта, предприятий обрабатывающего сектора и сельского хозяйства.

Но глава Иркутской области Сергей Левченко и сам уже высказал опасения по поводу складывающейся ситуации. Ранее он заявлял о том, что в ситуации продолжающегося роста цен на горюче-смазочные материалы в Приангарье рассмотрят варианты перевода сельхозтехники на газ.