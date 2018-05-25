Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В правительстве России продолжается доработка налоговой реформы, принятые изменения будут действовать по меньшей мере шесть лет, сообщил первый вице-премьер правительства России — министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Действительно, в правительстве уже дошлифовываем наши предложения по налогам. Будут изменения, которые зафиксируем на предстоящие шесть лет», — цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что благодаря реформе произойдет снижение сложных налогов, а также произойдут изменения в других частях налоговой системы. Ранее Силуанов исключил повышение налогов в России в ближайшие шесть лет.