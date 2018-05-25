Москва, 25 мая, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Сирийский аэродром в провинции Хомс могли обстрелять реактивными снарядами системы «Град», считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

США и их сателлиты действительно могут быть непричастны к ракетному удару по сирийскому аэродрому в провинции Хомс. Сирийские источники не уточняют, каким именно оружием наносился этот удар. Указано лишь то, что средства ПВО Сирии отразили атаку.

Учитывая то обстоятельство, что армия Сирии располагает несколькими десятками зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», можно с высокой долей вероятности предположить, что речь шла о реактивных снарядах систем «Град» или им подобных.

Такие реактивные снаряды весьма распространены в регионе, местные «умельцы» способны даже производить их кустарным способом.

ЗРПК «Панцирь» российского производства способен вполне успешно сбивать подобные ракеты. Вполне логично предположить, что их используют для защиты авиабаз.

В пользу этой версии говорит и то, что российское Минобороны никак не комментирует этот инцидент, который, в случае причастности Пентагона, можно было бы расценить как грубое нарушение действующих договоренностей.

О ракетном ударе по аэродрому ВВС Сирии Эд-Дабаа сообщило агентство SANA. Большую часть ракет успешно сбила ПВО, говорится в сообщении.

В Пентагоне причастность так называемой антитеррористической коалиции во главе с США к ракетной атаке опровергли, заявив, что сконцентрировали силы «на операциях по разгрому «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к востоку от реки Евфрат.