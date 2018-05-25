Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Для госкорпорации Ростех потеря американского и европейского рынка спортивного и стрелкового оружия не является болезненной. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава предприятия Сергей Чемезов.

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Также в ходе брифинга он подчеркнул, что плановые показатели по прибыли компания выполнит, её руководство «не видит никаких предпосылок к тому, чтобы говорить об убытках» в связи с санкциями США, ограничившими доступ на американский рынок и рынки ЕС.

Чемезов напомнил, что объёмы продаж оружия на этих рынках были довольно скромными, к тому же на сегодняшний день «началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава корпорации Ростех Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация за 2017 год показала чистую прибыль в 121 млрд рублей, эта цифра на 38% выше показателя 2016 года.

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