Киев, 25 мая, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Жители Украины тратят 46,1% доходов на сигареты, алкоголь и продукты, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей АлексейДорошенко, сообщают 25 марта «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Дорошенко отметил, что, по данным министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку стран мира по самым высоким затратам на питание, сигареты и алкоголь. В 2016 году жители Украины потратили 38% доходов на питание и 8,1% на вредные привычки. В США на те же нужды тратят 8,3%, в Великобритании — 11,9%, в Китае — 24,8%. Хуже всего дела обстоят в Нигерии — здесь жители тратят 59,9% доходов на еду, сигареты и алкоголь.

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Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, после чего в стране настал системный кризис.