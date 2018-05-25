Вашингтон, 25 мая, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Отмена президентом США Дональдом Трампом намеченной на 12 июня в Сингапуре встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном отразилась на фондовом рынке. Реакция не заставила себя долго ждать и оказалась негативной. Так, торги 24 мая фондовый рынок США завершил падением.

Martin Abegglen Биржа

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На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,3% (составил 24 811,76 пункта, опустившись на 75,05 пункта), индекс Standard & Poor's 500 упал на 0,2% (снизился на 5,53 пункта до 2727,76 пункта), индекс NASDAQ Composite опустился на 0,02%.

Котировки ценных бумаг Best Buy Inc. упали на 6,7%, несмотря на то, что прибыль превысила ожидания рынка.

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Как сообщало ИА REGNUM, отреагировал на отмену переговоров лидеров двух стран и доллар. Он ослаб по отношению к основным конкурентам на мировом валютном рынке. По отношению к иене доллар упал на 0,75%, курс на 23 мая составлял 109,24 иены за доллар США — японская валюта достигла по отношению к доллару двухнедельного максимума. Курс валюты Евросоюза вырос по отношению к доллару на 0,24% до 1,1724 доллара за евро.

Напомним, 24 мая американский лидер Дональд Трамп принял решение об отмене саммита с КНДР на высшем уровне. Как указано в обнародованном письме главы государства к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, встреча не может состояться ввиду «открытой враждебности», продемонстрированной в последнем заявлении Пхеньяна.