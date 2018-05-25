Буэнос-Айрес, 25 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Теннисист из Аргентины Николас Кикер признан виновным в организации договорных матчей. Об этом сообщает Reuters.

eugeniu Теннисный корт

Решение принято независимой комиссией во Флориде, которая признала, что 25-летний теннисист виновен в организации двух договорных матчей на турнирах серии «челленджер». При этом спортсмен не желал сотрудничать со следствием.

Отмечается, что наказание будет вынесено позже, в настоящий момент Кикер отстранён от выступления на профессиональных турнирах. Ранее он занимал 84-е место в рейтинге ATP.