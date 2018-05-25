Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов подтвердил намерение правительства снизить акцизы на продукты нефтепереработки с 1 июля. Об этом он заявил 25 мая на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года. Это первая часть второго нефтегазового маневра, который будет реализовываться со следующего года», — сказал Силуанов.

О тревогах отрасли Силуанову сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, нефтяники активно обсуждали вчерашние заявления Силуанова о том, что налоговая нагрузка в ближайшие годы в России якобы не увеличится.

«Бизнес, конечно, волновался вчера, были большие слухи о том, что вроде нагрузка расти не будет, но вроде как решили больше обложить налогами нефтяников, нефтяники очень переживали на эту тему», — сказал Греф.

Нефтепереработчики тоже, по его словам, тревожатся о возможном увеличении сборов, так как они уже «сильно потеряли в результате предыдущего нефтегазового маневра».

Силуанов пояснил, что правительство уже «дошлифовывает» предложения Минфина по налогам, и предстоящие изменения зафиксируются на предстоящие 6 лет.

«Мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, вопрос обсуждается в компенсаторных мерах в нефтепереработке», — сказал Силуанов.