Москва, 25 мая, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Система С-500, об испытаниях которой сообщили американские СМИ, не имеет прямых аналогов, и она будет востребована в современных условиях, потому что угрозы массированного применения как ракет, так и авиации сейчас достаточно высоки, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Пуск ракеты ПВО

Подтвердить или опровергнуть информацию американских источников о проведении испытаний С-500 не представляется возможным, но ранее была информация о том, что комплекс испытывался какое-то количество раз. Поэтому, вполне возможно, что какие-то испытания и проводились.

Эта система в первую очередь будет разработана в целях решения задач противоракетной обороны, но также она будет способна бороться и с обычной авиацией. А максимальная дальность поражения целей для этой системы будет примерно 500 километров, предполагаемая, по крайней мере.

У С-500 будет возможность обстреливать сразу множество целей.

Если брать аналоги, то, например, в США прямого аналога нет. Можно сказать, что это некий аналог комплекса THAAD, который решает только задачи противоракетной обороны. Но у С-500 будет два типа ракет и будут решаться две задачи: обычная противовоздушная оборона и противоракетная.

Ранее о том, что Россия провела успешные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки.

23 мая специалисты американского издания Military Watch Magazine назвали ЗРК С-500 «бесценным активом» России: комплекс, способный перехватывать гиперзвуковые ракеты, является символом военной мощи страны и превосходит по характеристикам самые «продвинутые» западные аналоги.