Лондон, 25 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Великобритании снят запрет на прием детей иммигрантов в ряды сотрудников секретной разведывательной службы MI6. Об этом, как передает Reuters, сообщил директор британской службы Алекс Янгер.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

«Не существует «стандартного» офицера MI6, — сказал Янгер. — Если у вас есть все, что требуется, просто подайте заявку».

Напомним, ранее в ведомстве существовало правило, согласно которому родители кандидата на трудоустройство в MI6, должны были быть гражданами Великобритании.

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