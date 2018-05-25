Иркутск, 25 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Иркутской области учёные трудятся над созданием гибридов байкальских рыб. Работа по скрещиванию сига и пеляди ведёт группа сотрудников Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук.

Франс Снейдерс. Рыбная лавка

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Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии ЛИН СО РАН Любовь Суханова, получая гибриды быстросозревающих и быстрорастущих особей, можно не только сократить вылов рыбы, но и развивать товарное производство. По её словам, в результате скрещивания учёные получают идеальное потомство для высокотехнологичной аквакультуры, которое можно быстро растить в искусственных условиях и реализовывать как товар. При этом в результате развития проекта можно будет получить не только товарную рыбу, но и икру.

Добавим, что проект по гибридизации байкальских рыб занял первое место на конференции «Ломоносов», проходившей в Московском государственном университете в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2017 года на Байкале из-за сокращения численности была запрещена добыча омуля. Эту рыбу можно ловить только рыболовам-любителям на удочку в зимний период. Однако некоторые добытчики ищут способы обойти закон, массово создавая общины коренных малочисленных народов Севера (таким общинам, согласно квоте, разрешено вылавливать для собственных нужд и продавать 55 тонн рыбы в год). Омуля на рынках в Бурятии и Иркутской области по-прежнему много, причем он является свежевыловленным.