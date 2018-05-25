Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Сопротивление некоторых стран успешной реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» напрямую связано с экономическими интересами конкурентов России, в том числе и Соединённых Штатов. Об этом заявил 24 мая экс-канцлер Германии, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель, США, Германия, суверенитет

Выступая на бизнес-завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Шрёдер отметил: он надеется на то, что у Евросоюза хватит сил противостоять давлению США и сохранить приверженность проекту российского газопровода.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что к 2035 году объемы собственной добычи газа в ЕС снизятся вдвое, это откроет для России новые возможности по экспорту топлива. По его словам, за последнее десятилетие объемы добычи газа в Европе снизились на 37%, а в Германии — на 71%.

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