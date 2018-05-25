Анадырь, 25 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Изолированные и автономные территории Чукотского АО будут обеспечены электроснабжением за счет строительства солнечно-дизельных энергоустановок суммарной мощностью 5 МВт, об этом 25 мая сообщила пресс-служба регионального правительства.

dimitrisvetsikas1969 Солнце

Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства гибридных энергоустановок подписано между правительством округа и группой компаний «Хевел» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В качестве инвестора проекта выступило инжиниринговое подразделение группы компаний «Хевел». Подрядчик выполнит поставку солнечных модулей, которые производятся на собственном заводе в городе Новочебоксарске, и их монтаж. Планируется, что после реализации проекта регион получит дополнительные налоговые поступления в бюджет.