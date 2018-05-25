Махачкала, 25 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Работа по искоренению коррупционеров из рядов органов власти в Дагестане не завершена. Она была начата задолго до прихода к власти врио главы республики Владимира Васильева, и есть заинтересованность в том, чтобы эта работа продолжалась. Об этом руководитель региона 24 мая заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«Борьба с коррупцией — это не то, что связано с моим появлением. Это работа, которая уже проводилась до этого правоохранительными органами, спецслужбами, ее результатом стало задержание высокопоставленных чиновников, работа по очищению высших эшелонов власти от коррупции. Сегодня мы эту работу поддерживаем, мы заинтересованы в том, чтобы она продолжалась», — приводит слова Васильева ТАСС.

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По словам главы региона, буквально на днях у него состоялась встреча с одним из руководителей ведомства в присутствии глав управлений ФСБ, МВД. Васильев высказал надежду, что будет достаточно одного разговора, чтобы проблемы, которые есть в ведомстве, были устранены.

Напомним, в феврале 2018 года в Дагестане была проведена масштабная проверка прибывшими в регион специалистами из главков МВД, ФСБ и Генропкуратуры РФ. Первым ее итогом стало возбуждение нескольких уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий, фигурантами которых стали высокопоставленные чиновники.

Были арестованы и переправлены в Москву, где ведется следствие, глава правительства республики Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, экс-министр образования Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Позже были возбуждены уголовные дела еще по ряду министров, глав ведомств и администраций муниципалитетов.