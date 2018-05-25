Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Министр разведки Израиля Исраель Кац заявил, что Соединенные Штаты должны признать суверенитет еврейского государства над оккупированными Голанскими высотами, сообщает 25 мая Al Jazeera.

Staselnik Голанские высоты

«Сейчас идеальный момент для подобного шага. Это самый болезненный удар для Ирана, который мы можем сделать», — подчеркнул Кац.

Напомним, Израиль оккупировал Голанские высоты в 1967 году после победы в арабо-израильской войне. Данные территории до сих пор являются объектом территориального спора между еврейским государством и Сирией.