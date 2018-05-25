Киев, 25 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Более чем на 70 тыс. человек сократилось население Украины за первый квартал 2018 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Согласно статистическим данным, на 1 апреля на Украине проживало 42,322 млн человек, а соотношение умерших к родившимся составило 2:1. При этом за указанный период в страну прибыли из-за рубежа 107,079 тыс. человек, уехали — 101,034 тыс. человек. Служба госстатистики рассматривала данные вместе с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), однако исключив из рассмотрения российский Крым.

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Напомним, по данным ООН, к 2050 году на Украине может остаться всего 36 млн человек, то есть население сократится более чем на 6 млн человек.