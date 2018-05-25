Тула, 25 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. 17 соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов и стратегических инициатив на общую сумму 69,7 млрд рублей было подписано делегацией Тульской области в первые день работы XXII Петербургского международного экономического форума, 24 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Делегацию региона на форуме возглавил губернатор Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча Алексея Дюмина с руководством банка «ФК Открытие»

Инвестиционный и туристический потенциал области представлен стендом на выставке регионов и инвестиционных проектов SPIEF Investment&Business Expo. Кроме того, глава региона принял участие в сессии «Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор», на которой обсуждалось развитие цифровой экономики и государственного управления.

Губернатор представил потенциальным инвесторам территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов», отметив преимущества реализации инвестиционных проектов на ее площадках. В числе подписанных в рамках ПМЭФ соглашений — договоренность о создании биотехнологического кластера на ТОСЭР «Ефремов». Здесь же планируется разместить ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.

Кроме того, достигнуто соглашение о строительстве в Новомосковске логистического центра, который должен стать одним из крупнейших в Европе. Реализация этого соглашения придаст новый импульс в развитии как города, так и области в целом, отметили в управлении пресс-службы областного правительства. Проект позволит создать 600 новых рабочих мест.

Соглашение с компанией «ЕвроХим» принесет области 30 млрд рублей и 1250 рабочих мест. В ОЭЗ «Узловая» будет создано современное, уникальное для России предприятие с применением новейших технологий по производству окиси пропилена, толуилендиизоцианата (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианата (МДИ). Еще одно соглашение касается применения механизма инфраструктурной ипотеки при строительстве объездной дороги в Новомосковске. Также в рамках форума Алексей Дюмин провел ряд деловых встреч с руководителями российских и зарубежных компаний.

«Мы нацелены на то, чтобы соглашения, которые мы сегодня подписали, были реализованы. Очень приятно, что помимо российских инвесторов, к нам приходят иностранные компании, готовые работать на тульской земле. Мы находимся в активном диалоге с китайскими, индийскими, австрийскими партнерами. Новые инвестиционные проекты позволят развивать особую экономическую зону «Узловая», куда приходят новые резиденты, территорию опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Чем сильнее будет наша экономика, тем выше будет качество жизни в регионе», — подвел итоги дня Алексей Дюмин.