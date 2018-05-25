Якутск, 25 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. ТОП-3 самых богатых депутатов Якутии выглядит так: председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, директор ООО «Олёкминское грузовое автотранспортное предприятие» Сергей Краснов и председатель Совета директоров ООО «Арктик капитал» Иван Андреев. Самыми бедными оказались Владимир Фёдоров, Михаил Ягнышев и Алина Винокурова, заработавшие менее полумиллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом вне зависимости от указанного в декларациях заработка народные избранники удивляют обилием показанной недвижимости.

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Виктор Фёдоров показал в декларации доход в 104 млн рублей — на 10 млн меньше, чем год назад. В собственности у депутата числятся три квартиры площадью 85,6, 137,4 и 184,9 квадратных метров, два земельных участка, жилой дом в 216 квадратов, три гаража, один из которых 260 кв. м, машино-место, проходная, баня, офисное помещение, а также Toyota Land Cruiser 76, BMW X5, два автомобиля УАЗ, катер, мотолодка и прицеп. На заработавшую 4,4 млн рублей жену записаны ещё три квартиры площадью 46,7, 33,5 и 230 кв.м.

Второй по размеру заработка депутат Сергей Краснов, получивший мандат год назад, обнародовал 41,3 млн рублей дохода. В собственности у него три автомобиля (Toyota Land Cruiser, MITSUBISHI L200, Nissan X-Trail), два трактора, погрузчик, две квартиры и земельный участок. Ещё одна машина есть у жены депутата — KIA XM FL SORENTO.

Занявший третье место в ТОПе самых богатых депутатов Якутии Иван Андреев заработал за 2017 год 41 млн рублей (на 5,4 млн больше, чем в 2017), но в собственности у него только дача, и то в совсместной с женой. Она, кстати, получила за прошлый год 2,6 млн рублей дохода, но при это имеет земельный участок и две квартиры площадью 81,2 и 149,7 кв.м.

Находившийся год назад на второй строчке по уровню заработка Гаврил Парахин на этот раз заработал на 6,5 млн рублей меньше — 37,5 млн рублей. Вместе с женой (доход 7,1 млн рублей) он владеет четырьмя земельными участками, гаражом и магазином. Ещё два нежилых помещения находятся у депутата в аренде, одно в индивидуальной собственности (400 кв. м.) и одно — в долевой (торговый центр почти 2 тыс. кв.м.). В декларации Гаврила Парахина также указаны автомобиль Scania и полуприцеп SCHMITZ.

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На пятом месте — вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоёмов с доходом в 31,4 млн рублей. Из недвижимости он показал в декларации два земельных участка, квартиру, дачу и гараж. В собственности у депутата также автомобиль Honda Accord. На шестом — генеральный директор ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александр Дудников, задекларировавший 21,3 млн рублей. Налоговой он показал только квартиру 58,7 квадратных метров и снегоход.

Далее следует генеральный директор ОАО «Якутцемент» Мамедов Алиш Забид Оглы с доходом в 19,8 млн рублей. В собственности у него только квартира и автомобиль УАЗ. Зато жена депутата (22,7 тыс. рублей дохода) владеет двумя земельными участками 792,4 квадратных метров.

Заработавший за прошлый год 19,1 млн рублей генеральный директор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов удивил наличием в собственности сразу четырёх больших жилых домов — 357,2, 367, 173,5 и 137,6 квадратных метров. Помимо них ему принадлежат четыре квартиры, каждая из которых размером более 100 квадратов. И это ещё не всё. У Ларионова есть также два гаража, бокс, баня, три земельных участка и автомобиль Toyota LC. На получившую 678 тыс. рублей доходов жену записаны Mercedes, Lexus, Volkswagen и нежилое помещение. Кроме того, один из домов с землёй у супругов в совместной собственности.

Доход более 10 млн рублей имеют профессор якутской государственной сельхозакадемии Леонид Владимиров (12,5 млн, в собственности — три земельных участка и два жилых дома), Егор Жирков (10,8 млн, доля в жилом помещении в 154 кв.м.) и Олег Тарасов (13,9 млн рублей, два земельных участка, квартира и автомобиль ЗАЗ).

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Менее миллиона рублей в 2017 году заработали депутаты Алёна Атласова (993 тыс.), Пётр Аммосов (504 тыс.), Владимир Фёдоров (694 тыс. рубле), Михаил Ягнышев (462 тыс.), Алина Винокурова (357 тыс. рублей).

Интересно при этом, что жена Владимира Фёдорова заработала почти 5 млн рублей. Совместно супруги владеют пятью земельными участками, жилым домом, семью квартирами площадью от 15,3 до 380 квадратных метров, зданием и нежилым помещением. Лично депутату принадлежат гараж, мотолодка и автомобиль LEXUS LX, его жене — ещё два жилых дома, административное здание, сооружение, автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, OLLIN, автобус ПАЗ и два грузовика Hino Ranger.

А генеральный директор ООО «Капстройснаб» Михаил Ягнышев при совершенно скромном заработке в 462 тыс. рублей задекларировал Porsche Cayenne, Mercedes-Benz, мотовездеход, снегоход и катер. На его жену записаны Lexus RX 350, Toyota Corolla, шесть квартир, земельный участок и жилой дом площадью более 200 квадратных метров.

Обилием собственности также отличился генеральный директор ООО «Эрэл» Иннокентий Васильев (доход 4,4 млн рублей). Ему и его жене принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома (120 и 127,5 кв.м.), квартира в 92 квадрата, два гаража, два стояночных места, здания магазина и торгового центра, кладовое помещение. Помимо этого у депутата есть Toyota Land Cruiser 200, Самосвал КАМАЗ 5320, фургон ГАЗ, трактор, у его жены — Toyota Regius Ace и самосвал КАМАЗ.

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Очень много недвижимости и у генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз» Ивана Макарова (доход 9,3 млн рублей). Вместе с женой он владеет пятью земельными участками, квартирой в 240 метров, двумя гаражами. В индивидуальной собственности у Макарова некое «иное нежилое имущество» (площадь 340 кв.м.), у его жены — ещё два земельных участка, жилой дом в 418 квадратов, и гараж 233 кв.м. Ни одного автомобиля, если верить декларации, в семье нет.

У генерального директора ООО «Колми» Николая Румянцева (9,3 млн рублей дохода) семь земельных участков, три жилых дома в 44, 208 и 213 метров, две дачи и пять нежилы помещений. Почти всей этой собственностью он владеет совместно с женой, которой помимо этого принадлежит Lexus NX 200. На самого депутата также записаны прогулочная яхта и моторная лодка.

Два земельных участка, жилой дом (96,2 кв.м.), две квартиры (209 и 70 кв.м.) и три гаража у первого заместителя директора ГБУ «Школа высшего спортивного мастерства» Якутии Павла Пинигина (доход 2,7 млн) и его жены. Депутат ездит на Toyota Land Cruiser, имеет катер и прицеп.

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Как сообщало ИА REGNUM, главы комитетов парламента Якутии, а также спикер и его заместители продемонстрировали весьма скромные по депутатским меркам доходы в 2017 году. Сидящие на зарплате руководящие народные избранники, если верить их декларациям, получают от 3 до 5,9 млн рублей в год. Исключение составляет только председатель комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, показавший доход в 104 млн рублей.