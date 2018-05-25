Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с вице-председателем КНР Ван Цишанем на полях Петербургского международного экономического форума, где политики договорились и дальше развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с Заместителем Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем

Ван передал Путину искреннее приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина, который высоко ценит свою дружбу с президентом России. По словам Вана, всестороннее стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем имеет важность не только для наших стран, но и для всего мира, поскольку добрые соседи демонстрируют пример отношений, построенных на равенстве, понимании и уважении интересов друг друга.

При этом, китайская сторона выражает твердую уверенность, что под руководством Путина Россия станет сильнее и более процветающей. Путин со своей стороны попросил Вана передать тёплое приветствие с наилучшими пожеланиями главе КНР, добавив, что, по его мнению, Си Цзиньпин приведет Китай к новым достижениям.

Напомним, что 24 мая начал работу Петербургский международный экономический форму — 2018, на который собрались порядка 15 тыс. участников из 100 стран мира, включая США, Индию, Финляндию, Францию, Японию, Китая, Италию и ряд других.