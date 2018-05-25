Брюссель, 25 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Представители делового сообщества ЕС, которые не очень довольны санкциями против России, пытаются оказать давление на руководство своих стран. Об этом говорится в материале, обнародованном на сайте CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным телеканала, многие европейские бизнесмены, в том числе из Германии, Франции и Италии, считают ограничительные меры против РФ нецелесообразными.

Авторы публикации напоминают, что экономикам некоторых стран ЕС был нанесен серьезный ущерб из-за ответных санкций со стороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первичные санкции США и ЕС против Москвы были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сначала под ограничительные меры попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем ограничения расширились на целые секторы экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

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