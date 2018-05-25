Владимир, 25 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Случай заболевания клещевым боррелиозом зафиксирован во Владимире. Инфекция обнаружена у ребёнка, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Клещ

За период с 17 по 23 мая в регионе исследовали на зараженность вирусом клещевого энцефалита 114 клещей. В четырёх случаях специалисты нашли у клеща антиген вируса энцефалита.

«Также зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза у ребенка (г. Владимир)», — говорится в сообщении.

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С начала клещевого сезона в области исследовано 619 клещей. По данным на 23 мая, за неделю 253 жителя Владимирской области обратились к медикам после укусов клещей. В 56 случаях укусам подверглись дети.

За тот же период 2017 года было зафиксировано 133 обращения. Дети были покусаны клещами в 49 случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая 2018 года в России к медикам обратились более 89 тыс. пострадавших от укусов клещей. Это на 5% меньше, чем за тот же период 2017 года.

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