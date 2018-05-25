Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Жители России за 2017 год потратили на платные услуги в учреждениях системы здравоохранения 591 млрд рублей. Прежде чем поднимать вопрос о системе соплатежей населения в сфере здравоохранения, следует проанализировать, какова структура этих платежей. Об этом заявила 24 мая вице-премьер Татьяна Голикова в интервью РБК.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

«Либо это обычные услуги, которые должны предоставляться в рамках стандартной медицинской помощи, либо это некие дополнительные услуги, которые связаны с пребыванием в лечебном учреждении, может быть, заменой лекарственного препарата, что допускается по закону, когда человек считает, что он более эффективный, чем тот, который ему предоставляется в рамках бесплатной медицинской помощи», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что правительство РФ не знает истинных положений дел в сфере здравоохранения и предпочитает носить розовые очки вместо решения проблем.

По его словам, в докладе главы правительства РФ Дмитрия Медведева не прозвучала проблема роста частного сектора и платных услуг как главных индикаторов «эффективности» работы государственного аппарата в системе здравоохранения.

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