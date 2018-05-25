Екатеринбург, 25 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня, 25 мая, одобрили поправки в устав муниципального образования. Проект решения они поддержали без вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vild Child Екатеринбург. Фотоснимок перекрестка улиц Викулова-Металлургов

Напомним, поправки предусматривают отмену двуглавой системы управления городом и введение сильного мэра. При этом прямых выборов градоначальника не будет, его предстоит назначать по конкурсу.

Вопрос мог быть рассмотрен ещё 22 мая. Но комиссия по местному самоуправлению гордумы отказалась включать его в повестку. А на заседании 22 мая депутаты отказались утвердить повестку без этого вопроса. В итоге глава города Евгений Ройзман подал в отставку.

Очередная попытка рассмотреть поправки на заседании комиссии по местному самоуправлению утром 25 мая была сорвана — кворум не собрали. Но сторонники поправок подстраховались. 22 мая 29 из 36 депутатов гордумы подписали обращение на имя главы города о созыве внеочередного заседания. И одним из вопросов повестки значился вопрос о поправках в устав.

Депутаты от оппозиции уже заявили о незаконности их рассмотрения и обещают суды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, схема управления Екатеринбургом была изменена Законодательным собранием Свердловской области 3 апреля. На основании вступившего в силу областного закона сегодня и были приняты поправки в устав.

С 2010 по 2018 год в Екатеринбурге действовала двуглавая система управления. При этом глава города — председатель гордумы избирался на прямых выборах. В сентябре 2013 года большинство горожан отдали свои голоса за Евгения Ройзмана.