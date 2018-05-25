Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Мясная продукция из Калмыкии может уже в 2018 году появится на прилавках рынков и магазинов Крыма. Поставки мяса на полуостров власти степной республики планируют начать до конца года — как только откроется грузовое сообщение с Крымом по новому мосту. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов.

Винсент Ван гог. Коровы

По словам Орлова, которые цитирует ТАСС, речь может идти о нескольких десятках тысяч тонн мясной продукции из почти 120−130 тыс. тонн мяса в убойном весе, которые Калмыкия в целом реализует в России.

Несмотря на все успехи в сельском хозяйстве (на сегодня общий объём производства продукции в этой отрасли составляет 25,9 млрд рублей), есть в республике серьёзные проблемы. О них глава Калмыкии упомянул в своё обращении к депутатам Народного Хурала в марте 2018 года. Это сокращение поголовья крупного рогатого скота, которое произошло в 2016—2017 годах. В результате карантинных мероприятий из-за модулярного дерматита было уничтожено свыше 10 тысяч голов на всей территории республики.

Добавим, что на сегодня численность крупного рогатого скота в Калмыкии превышает 500 тыс. голов, поголовье овец составляет почти 2,5 млн голов.