Калмыкия планирует поставлять мясо в Крым
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Мясная продукция из Калмыкии может уже в 2018 году появится на прилавках рынков и магазинов Крыма. Поставки мяса на полуостров власти степной республики планируют начать до конца года — как только откроется грузовое сообщение с Крымом по новому мосту. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов.
По словам Орлова, которые цитирует ТАСС, речь может идти о нескольких десятках тысяч тонн мясной продукции из почти 120−130 тыс. тонн мяса в убойном весе, которые Калмыкия в целом реализует в России.
Несмотря на все успехи в сельском хозяйстве (на сегодня общий объём производства продукции в этой отрасли составляет 25,9 млрд рублей), есть в республике серьёзные проблемы. О них глава Калмыкии упомянул в своё обращении к депутатам Народного Хурала в марте 2018 года. Это сокращение поголовья крупного рогатого скота, которое произошло в 2016—2017 годах. В результате карантинных мероприятий из-за модулярного дерматита было уничтожено свыше 10 тысяч голов на всей территории республики.
Добавим, что на сегодня численность крупного рогатого скота в Калмыкии превышает 500 тыс. голов, поголовье овец составляет почти 2,5 млн голов.