Доллар перешел к восстановлению на международной арене
Москва, 25 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Рубль понес умеренные потери на торгах24 мая, не увидев предлогов для укрепления. Торговый диапазон по-прежнему ограничен, что подтверждает борьбу противодействующих сил. Доллар подорожал в пределах 0,3%, до 61,40 руб., евро набрал почти 0,5%, отражая ситуацию на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.
«На рынке нефти усиливаются коррективные сигналы. По мере приближения июньского саммита экспортеры ОПЕК начинают готовить рынок к возможному ослаблению ограничений по добыче, и это беспокоит быков. Поскольку такой сценарий не заложен в ценах, дальнейшие сигналы в этом направлении будут толкать котировки вниз. Это один из факторов риска для российской валюты, которая также остается под влиянием геополитики», — полагает эксперт.
Не успели активы развивающегося сегмента расправить крылья, как из Белого дома пришел новый удар — Трамп решил отменить встречу с лидером КНДР, которая впоследствии выразила надежду, что саммит все же состоится. Обострение темы торгового протекционизма США и отношений с Кореей играет не в пользу рисковых активов в целом и валют развивающихся рынков в частности. Причем в случае дальнейшего ухудшения атмосферы на этом фронте давление на рубль только усилится.
«Между тем доллар перешел к восстановлению на международной арене, подтвердив целостность бычьего тренда. Учитывая все вышеперечисленные факторы, пика налоговых выплат будет недостаточно, чтобы противостоять их влиянию на российскую валюту, а значит, в паре доллар/рубль по-прежнему преобладают повышательные риски. Если общий фон в ближайшие дни не улучшится, доллар может спокойно протестировать область 61,70 рубля и вернуться к отметке 62 рубля», — считает Ковалев.
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