Киев, 25 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Футболистки французского «Лиона» в пятый раз выиграли Лигу чемпионов. В финале они обыграли немецкий «Вольфсбург».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:1. Основное время завершилось без забитых голов, а в дополнительное время на мяч Пернилле Хардер из «Вольсбурга» футболистки «Лиона» ответили голами Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ады Хегерберг и Камиль Абили.

Напомним, матч проходил 24 мая в Киеве. «Лион» стал обладателем трофея в пятый раз, из них три — подряд.