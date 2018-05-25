Киев, 25 мая, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Во Львовской области после реконструкции был открыт Бескидский железнодорожный тоннель, благодаря которому «Украина станет ближе к ЕС, а ЕС — к Украине». Об этом заявил 24 мая украинский президент Пётр Порошенко, проехавший в кабине машиниста поезда на церемонии открытия сооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

На торжественном мероприятии Порошенко назвал тоннель крупнейшим инфраструктурным проектом, реализованным на Украине за последние десятилетия. По его словам, страна доказала способность реализовывать подобные масштабные задачи «даже в условиях агрессии».

В социальных сетях украинские блогеры расценили открытие тоннеля в качестве своеобразного ответа Крымскому мосту.

Напомним, тоннель между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах был открыт ещё в 1886 году при Австро-Венгрии. Сооружение стало частью Международного транспортного коридора, соединявшего территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России.

Поскольку действующий тоннель был в аварийном состоянии и не обладал достаточной пропускной способностью, в 2007 году было принято решение построить новый. Его строительство началось ещё в 2013 году, при президенте Викторе Януковиче, а закончилось лишь сейчас.

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